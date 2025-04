Niebawem na świat przyjdzie pierwsze dziecko piosenkarza i aktorki Jessici Biel. Tymczasem Justin Timberlake nie zapomina o uroczych gestach i o osobach, którym zawdzięcza po części swój sukces.

We wtorek swoje urodziny obchodziła mama wokalisty i tancerza - Lynn Harless.

Justin Timberlake niejednokrotnie wspominał, że jego mam jest jego największym autorytetem.

Dlatego jak na dobrego syna przystało, złożył ukochanej mamie życzenia na Instagramie:



Wszystkiego, co najlepsze, z okazji urodzin dla mojej mamy! Pierwszej partnerki w zbrodni i pierwszej pani domu. Przeżyliśmy razem tak wiele - kocham cię bardziej niż słowa są w stanie to opisać. To, kim jestem, i to, kim będę, to twoja zasługa. Kocham cię mamo!