Kilka dni temu na wizji Marzena Rogalska uczestniczyła w magicznej sztuczce, która zakończyła się niepowodzeniem i ogromnym bólem: gwóźdź wbił się w jej dłoń, a dziennikarka natychmiast była przewieziona do szpitala. Pojawiły się głosy, że to fake i sztuczka medialna, a nie magiczna. Kammel nie wytrzymał - nagrał filmik, który mówi wszystko w tej sprawie.

Kammel zdradził, czy jest homoseksualistą

Niewiarygodnym jest fakt, że od kilku dni media żyją wydarzeniem, które opiera się na krzywdzie prezenterki. Marzena Rogalska, która została raniona gwoździem przez iluzjonistę w "Pytaniu na śniadanie", stałą się obiektem kpin, żartów i memów. Wydała oświadczenie, które miało przerwać spekulacje, jakoby wypadek na planie PnŚ to tylko gra ze strony mediów, by przyciągnąć widownię.

Jestem dziennikarką, dla której wiarygodność, prawda i rzetelność to wartości nadrzędne. Ich się trzymam zawsze, także i w tej sprawie. Podkreślam - to był wypadek i wydarzył się na wizji. To co się stało z moją dłonią chirurg opisał: rana szarpana dochodząca do grzbietu dłoni.

Jestem dziennikarką, dla której wiarygodność, prawda i rzetelność to wartości nadrzędne. Ich się trzymam zawsze, także i w tej sprawie. Podkreślam - to był wypadek i wydarzył się na wizji. To co się stało z moją dłonią chirurg opisał: rana szarpana dochodząca do grzbietu dłoni.

- wyznała dziennikarka, jednak nie miała pretensji.

Zagraniczne media szybko podchwyciły temat.

To co stało się później, przeszło najśmielsze oczekiwania dziennikarzy. Prasa stanęła w obronie iluzjonisty, który twierdzi, że nic takiego się nie wydarzyło!

- kwituje Rogalska.

Bez videokomentarza Tomasza Kammela moglibyśmy twierdzić, że to Pan Ząbek jest ofiarą całego zajścia, bo Rogalska woli nomen omen nie rozdrapywać ran. Kammel jednak, jak na przyjaciela przystało, opowiedział krótką bajkę z morałem i opisał cała sprawę jasno i konkretnie: