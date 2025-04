W ostatnich latach ceny nieruchomości poszybowały w górę nie tylko w Polsce. Jednak przez pandemię koronawirusa niewiele osób rwie się do kupowania nowych domów czy mieszkań. Z tego powodu rodzina państwa Palmerów mieszkająca obecnie pod Londynem wpadła na bardzo nietypowy pomysł, by zdobyć pieniądze na przeprowadzkę do innego kraju. Swój piękny, nowoczesny dom z trzema sypialniami wystawili za... 3 funty, czyli równowartość około 16 złotych.

Reklama

Jak to możliwe, że cena jest tak niska i czy to nie jest jakiś żart? Okazuje się, że nie. Ostatni rok dotknął tę rodzinę bardzo mocno. Yumi Palmer w marcu ubiegłego roku urodziła syna, a zaledwie dobę przed porodem zdiagnozowano u niej koronawirusa. Ona i jej mały synek bardzo źle przeszli chorobę, życie obojga było zagrożone.

Wtedy też Yumi i jej mąż podjęli decyzję, by wyprowadzić się z Wielkiej Brytanii i przenieść... do Australii. Jak można się domyślić, taka przeprowadzka nie należy do najtańszych, aby zrealizować swój plan, musieli więc sprzedać dom.

Dom wystawiony na sprzedaż za 3 funty

Dom wystawiony na sprzedaż został wybudowany w 2018 roku, ma trzy sypialnie, w tym dwie z własnymi łazienkami, biuro, toaletę, otwartą na salon kuchnię, patio i podjazd na dwa auta. Wartość nieruchomości została oszacowana na 700 tysięcy funtów. Dlaczego więc został wystawiony za tak absurdalną cenę?

Okazuje się, że jego właściciele wpadli na genialny pomysł i zamiast tworzyć ofertę sprzedażową wystawili swój dom jako nagrodę w... loterii. Los kosztuje zaledwie 3 funty, ale żeby konkurs się zakończył, liczba zakupionych losów musi wynieść 500 tysięcy, łatwo więc policzyć, że ten plan przyniesie rodzinie ponad dwukrotność ceny ich domu, zaś wygrana osoba nie poniesie praktycznie żadnych kosztów... Chyba że planuje kupić wszystkie losy.

Losy można kupować do 23 kwietnia . Jeśli nie zbierze się minimalna liczba losów, loteria zostanie przedłużona do 4 czerwca. Skusilibyście się na szansę wygrania takiego domu?

Reklama

To też może cię zainteresować:

Poczuła strumień zimnego powietrza zza łazienkowego lustra. To odkrycie mrozi krew w żyłach...

Co mówi o tobie twój numer domu lub mieszkania? Może wiele zdradzić

Kupił dom, ale niepokoiło go coś w ogrodzie. Po przekopaniu terenu znalazł... wojenny bunkier