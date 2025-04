Narodziny małego Henia Majdana były niewątpliwie jednym z głośniejszych wydarzeń 2020 roku. Powiększenie rodziny, a także idąca za tym działalność aktywistyczna związana z oswajaniem i łamaniem tabu na temat zapłodnienia in vitro, zapewniły Małgorzacie Rozenek-Majdan i Radosławowi Majdanowi wielkie zainteresowanie ze strony internautów i mediów.

Reklama

Wymarzony junior rodziny od miesięcy gości w mediach społecznościowych swoich rodziców, a szczegóły jego życia są szeroko komentowane i omawiane przez miłośników pary. Obecnie, do gorących tematów związanych z wychowaniem Henia, doszła także kwestia chrztu.

Czy Henio Majdan będzie chrzczony?

Małgorzata i Radosław kilkukrotnie zmieniali decyzję na temat chrztu. Ostatnie, stwierdzili jednak, że nie zdecydują się na ochrzczenie Henryka.

– Nie podjęliśmy decyzji o chrzcie, nie czujemy przyjaznej atmosfery do tego (...). My bardzo przeżywamy to, jak teraz wygląda podejście do procedury in vitro, nie widzimy tam po prostu miejsca dla nas – wyjaśniła Rozenek-Majdan.

Co sądzicie o ich decyzji?

Reklama

Czytaj też:

Małgorzata Socha ukrywa swojego męża przed mediami? „Nie jest osobą publiczną i nie chce się pokazywać”

Sandra Kubicka o zerwanych zaręczynach. Wyznała, dlaczego odwołała ślub miesiąc przed ceremonią

Katarzyna Figura o relacji z Dodą: „Bywało różnie”