Od czasu narodzin synka Małgorzata Rozenek-Majdan ma doradców od wychowania, karmienia piersią czy utraty kilogramów. Nie mniej jest osób komentujących jej wybory. W wyprawce Henia znalazł się mobilny wiklinowy kosz, który wywołał poruszenie.

Mobilny wiklinowy kosz Caramella Henia Majdana

Moda na kosze Mojżesza zawitała w domach instamatek i wielu gwiazd. Nawiązują do stylu boho i powrotu do natury. Są najczęściej wykonane z juty, bambusa czy przewiewnej, ręcznie plecionej wikliny, która jest wskazana dzieciom zwł. przy upałach. Małgorzata Rozenek kompletując wyprawkę dla syna we współpracy z marką Caramella dobrała do zestawu mobilne łóżeczko z tzw. jasną spódnicą. Na Instagram wrzuciła zdjęcie reklamujące ten produkt.

„Nie popadajmy w reklamową hipokryzję”

Post wywołał dyskusje i miejscami oburzenie: Część matek polecała klasyczne kosze Mojżesza, ale kiedy w domu są zwierzęta, to lepiej nie pozostawiać dzieci w koszu na podłodze. Mając to na uwadze Rozenek wybrała personalizowany produkt w cenie 1 190 zł. Zdaniem wielu matek jest on nie tylko nie wart swojej ceny, lecz także wysoce niepraktyczny. Reklamowanie go wprowadza w błąd, bo w rzeczywistości zdaniem instamam ma liczne mankamenty.

Już nie popadajmy w reklamowa hipokryzje, kosze Mojżesza są dużo większe niż ten.

Na długo ci nie starczy.

Zbędny wydatek dla wielu. Kupować, kupować, cały czas tylko kupujemy.

Na początku przydatny, ale nie ma co ładować w takie coś kasy i wmawiać, że to cud na cudy.

Część z nich opowiadała się jednak za mobilnym eleganckim łóżeczkiem twierdząc, że jest słusznych rozmiarów i to zdecydowanie dobry wybór, ale tu też odezwały się dobre dusze, radzące zwracać uwagę na bezpieczeństwo użytkowania oraz fakt, że niemowlę nie powinno spać na poduszce, bo w najgorszym przypadku grozi to uduszeniem.

Firma która poleca czy też reklamuje PANI Małgosia miała mega pomysł pięknie to wygląda że kosztuje .... I mamusie z instazazdro w D maja i czują się bezkarne w trolowaniu to mało kto napisze PRAWDĘ , że kosz jest 👌👌👌 mój syn miał kosz mojżesza I chociażby ze względu na ta podstawkę szybko zrezygnowałam bo czułam niebezpieczeństwo mały był ruchliwy z a bardzo mając 4 m .

Moja córka w koszu mojżesza spała ponad 6 mc. Spała by nawet dłużej ale zaczęła się podnosić i po prostu stał się trochę niebezpieczny. Ale typowy kosz mojżesza super opcja...

Piękny, tylko bez tej poduszki dla maluszka.

Rozenek-Majdan krytykowana za łóżeczko dla dziecka



Część internautek podzieliła się też żartami na temat kosza i jego funkcjonalności:

I do Biedronki na zakupy można podjechać.

Trochę jak na pranie hehe.

Może później będą sobie wozili w nim psy.

Nie da się ukryć, że każdy post na Instagramie celebrytki spotyka się z niekłamanym zainteresowaniem - kwestia powrotu do formy sprzed ciąży, karmienia piersią czy nawet picia kawy w trakcie laktacji to tematy, które są niebywale nośne na profilu prezenterki. Kosz w stylu kosza Mojżesza to modny gadżet, a nawet jeśli zbyteczny, to warto powściągnąć emocje przy opiniowaniu.

