Małgorzata Rozenek-Majdan ma powody do dumy. Jej występ w "Azja Express" przyczynił się do ocieplenia wizerunku i z "Perfekcyjnej" stała się "tą fajną", a jej autorski program - hitem. I to na tyle, że myśli się o drugiej serii.

Rozenek-Majdan miewała gorsze chwile w TVN-ie. "Projekt Lady" okazał się być klapą. Powróciła w jesiennej ramówce TVN Style z programem "W dobrym stylu", czyli bardziej fortunną koncepcją. W tym projekcie zajmuje się tym, w czym najlepiej sprawdziła się jako "perfekcyjna pani domu": poradami dla nowoczesnych gospodyń domowych. Nowy program poradnikowa odpowiedź na potrzeby rynku.

- Program jest pełen rad i wskazówek, ale w przyszłym sezonie, bo już rozmawiamy o drugiej serii, wzbogacimy go o elementy reality - powiedziała Rozenek. - Uwielbiam interakcje z ludźmi i naprawdę cieszę się, kiedy mogę służyć radą. To jest program dla każdego. Dla singli, dla mężczyzn, rodzin, starszych i młodszych - uznała gospodyni pasma.

Dysponuje też informacjami, że program oglądają również mężczyźni, ale rzadko się do tego przyznają. Czy to kwestia przydatności porad Rozenek-Majdan, czy jej przyciągająca osobowość - nie wiadomo. Ale liczy się skuteczność.

- Z programami dla kobiet jest trochę jak z gazetami dla kobiet. Mężczyźni udają, że ich nie czytają, a czytają. Mam sygnały, że panowie oglądają "W dobrym stylu" - powiedziała z uśmiechem.

Co więcej wyznała, że w jej domu panują jasne zasady i podziały ról, które wytworzyły się naturalnie.

- Sprawami domowymi zajmuję się ja, ale są rzeczy, których w ogóle nie ogarniam - zwierza się. - Nie robię dużych zakupów, nie zajmuję się sprawami związanymi z samochodem, dużym osiągnięciem jest to, że wiem, gdzie znajduje się wlew. Tym zajmuje się Radosław. Także on codziennie odwozi chłopców do szkoły. Nie wymagam od męża, żeby robił kanapki albo odkurzał, bo to chętnie robię ja. U nas podział obowiązków układa się w naturalny sposób. Na pewno mogę powiedzieć, że jesteśmy związkiem partnerskim. - powiedziała szczęśliwa mężatka i tym ujęła większość swoich widzek, które doskonale to rozumieją.

