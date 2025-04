Chyba nikt nie przypuszczał, że książka E.L. James opowiadająca o niecodziennym romansie Christiana Greya z Anastasią Steel stanie się jedną z najbardziej kultowych w historii współczesnej literatury.

Specjalnie dla was przygotowałyśmy film, w którym zdradzamy 7 ciekawostek na temat "50 twarzy Greya" i "Ciemniejszej strony Greya". Dotyczą one nie tylko samej powieści (i tego, co zainspirowało E.L. James do jej napisania), ale również ekranizacji tego bestsellera.

Jesteście ciekawe, jak naprawdę wyglądały zdjęcia do filmu o Christianie Greyu? Jak wyglądało nagrywanie scen łóżkowych? Czy Dakota Johnson miała dublerkę? Zdradzamy prawdę na ten temat!

