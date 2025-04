Kiedy celebryci wyjeżdżają na tropikalne wakacje, ich profile na Facebooku i Instagramie szybko zapełniają się selfikami zrobionymi na tle turkusowego morza czy pozowanymi na brzegu basenu z drinkiem z palemką w ręku. Ale nie u Małgorzaty Rozenek, która ostro trenuje podczas swojego bajecznego urlopu, jednocześnie nagrywając filmy z ćwiczeniami. Czy fanki gwiazdy są dzięki temu zmotywowane do ćwiczeń? Nie wszystkie…

„Ja jako kobieta wstydzę się za ciebie”. Jakie zdjęcie Małgorzaty Rozenek wywołało burzę na Instagramie?

Małgosia Rozenek nieraz pokazywała na wrzucanych do sieci zdjęciach, że ciężko pracuje nad kondycją i figurą – często u boku Ewy Chodakowskiej. Czyżby uczeń chciał przerosnąć mistrza?

Od kilku dni gwiazda TVN regularnie publikuje na swoim Instagramie krótkie filmiki treningowe. Prezentuje ćwiczenia na brzuch, nogi i pośladki na piłce, robi też serię na ramiona i plecy z hantlami.

„💪Trening zrobiony, a wasz?:-)))” – napisała Rozenek pod filmem, na którym pokazuje ćwiczenie na pośladki.

Większość internautek jest zachwyconych. „Poprosimy więcej inspiracji treningowych. Świetna motywacja”, „Jest ogień 🔥🔥🔥można pogratulować wytrwałości w dążeniu do celu i samej zabrać się do pracy”, „Myślałam, że to Chodakowska” – piszą w komentarzach.

Jednak pod filmem, na którym Małgosia Rozenek w mocno wyciętym biustonoszu sportowym wykonuje serię ćwiczeń w pochyleniu z hantlami, zrobiło się gorąco…

„Niech teraz pani porówna zdjęcia z okresu, jak prowadziła pani perfekcyjną, a teraz, gdzie wygląda pani na poprzednim zdjęciu jak gwiazda porno. Proszę wybaczyć, ale osoba, która ukończyła wydział prawa powinna zachować pewną klasę. Jestem zaskoczona jak na przestrzeni ostatnich lat (szczególnie od momentu, kiedy związała się pani z panem Radosławem) zmieniła swój wizerunek”, „Bo silikon wybuchnie”, „Tylko piersi przykuwają raczej uwagę” – to tylko niektóre z komentarzy.

Czy słusznie wylała się taka fala hejtu na gwiazdę? Oceńcie same – obejrzyjcie film.

