Małgorzata Kożuchowska promuje serial Druga Szansa

O tym, że Małgorzata Kożuchowska wystąpi w kolejnym serialu, pisaliśmy już kilka miesięcy temu. Aktorka jest na topie, dlatego promocja seiralu "Druga szansa" z jej udziałem nie mogła obejść bez echa!

Reklama

Na spotkanie prasowe Małgorzata Kożuchowska zdecydowała się na klasykę - bardzo dobrze! Ciemne wąskie spodnie znakomicie wyodrębniły jej atuty. Podkreśliły szczupłe nogi, których może pozazdrościć Kożuchowskiej niejedna nastolatka! 44-letnia aktorka nie boi się szaleć z modowymi akcentami (i nie tylko), ale tym razem postawiła na klasykę w wydaniu black & white.

Uśmiechnięta Kożuchowska promuje serial "Druga szansa"

Nowy serial TVN o słynnej menadżerce gwiazd pokazuje cienie i blaski show-biznesu. 40-letnia Monika to przebojowa producentka i agentka. Ma wszystko: atrakcyjną pracę, sukcesy zawodowe i wpływowego narzeczonego. Do ciemnego dołu dobrala modny żakiet w jasnym kolorze, który odjął jej lat i rozświetlił cerę. Kto jak kto, ale aktorka wie, jakich zabiegów modowych dokonać, by prezentować się najkorzystniej spośród całego towarzystwa!

W serialu "Druga szansa" obok Małgorzaty Kożuchowskiej wystąpią m.in.: Maja Ostaszewska, Rafał Królikowski, Wojciech Mecwaldowski i Bartłomiej Świderski

Zobacz, jak świetnie wyglądała jedna z czołowych polskich aktorek! >>

Reklama

Więcej o Małgorzacie Kożuchowskiej:

Kożuchowska ceni drogie buty. Ile kosztowała ta para?

Ale wpadka! Co na siebie założyła Kożuchowska?!

Poddałam się naprotechnologii. Miałam 2-3% szans