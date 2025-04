Już w poniedziałek, 8 lutego, na antenie TVN zobaczymy pierwszy odcinek serialu "Druga szansa" z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej. 10 lutego miała miejsce oficjalna premiera serialu "Druga szansa" z udziałem gwiazd!

Warszawskie Kino Praha pękało w szwach tego wieczoru. Nic dziwnego - serial "Druga szansa" cieszy się dużą popularnością już na wstępie, zanim został wyemitowany 1 odcinek. To zasługa Kożuchowskiej, która wciela się w główną postać. I tak jak w produkcji, tak i na czerwonym dywanie grała pierwsze skrzypce. Znana z perfekcyjnego wyczucia stylu Kożuchowska postawiła na króciutką małą białą-czarną z jednym rękawem, odkrytymi częściowo plecami. Małgorzata Kożuchowska wyglądała szalenie atrakcyjnie, co oczywiście nie jest rzadkością. Raczej to, że pojawiła się w tak odważnej kreacji było zdumiewające!

Premiera serialu "Druga szansa"

Małgorzata Kożuchowska przyćmiła Tamarę Arciuch, Annę Oberc czy Magdalenę Boczarską, choć aktorki prezentowały się niezaprzeczalnie pięknie. Zobacz naszą galerię i oceń sama!

