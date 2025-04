Od momentu, w którym Rozenek i Majdan wzięli ślub, nie milkną sugestie, że para chce mieć dziecko. Raz ucinali te plotki, raz umownie milczeli, a teraz... Cóż, wypada już gratulować?

Majdanowie starają się o dziecko?

Gdy tylko lubiana przez widzów para pojawia się razem na imprezie, dziennikarze korzystają z okazji i aktualizują newsy z ich życia. Party.pl zapytało Majdanów o to czy planują potomstwo (Małgosia Rozenek ma już dwóch synów z poprzedniego związku dzięki in vitro). Jest prawdopodobne, że pragną go, ale przecież nie zawsze wszystko udaje się od razu... Co powiedzieli w wywiadzie?

Jeśli już będzie, to poinformujemy o tym, na pewno. Bardzo byśmy sobie tego życzyli - odpowiedzieli jednogłośnie.

Majdan jak Lewandowski? Wiemy, jak poinformuje świat o tym, że zostanie tatą

Majdan już wie, jak chce obwieścić światu, że zostanie ojcem - piłkarze mają pewien zestaw gestów do wyboru. Pamiętacie, jak Robert Lewandowski ogłosił na meczu, że jego żona jest w ciąży? Majdanowi marzy się coś podobnego - szkoda tylko, że już nie gra zawodowo...

