Mało kto wie, ale Maja Sablewska trafila do show-biznesu dzięki... Natalii Kukulskiej. Teraz, świeżo upieczona narzeczona Wojciecha Mazolewskiego, a niegdyś fanka piosenkarki, od zawsze marzyła, by pracować z gwiazdami. Warto było?

Niedawno Maja Sablewska pokazała sporo ciała w sesji dla magazynu dla panów, również ma na koncie kilka wywiadów, okładek oraz prowadzi własny program "Sablewskiej sposób na modę". Jej kariera wre i rozwija się w błyskawicznym tempie. Ostatnio stylistka wyznała, czemu zdecydowała się "przebranżowić"

Ta praca sprawiła , że straciłam wiarę w siebie. Okazało się, że dając 100 procent siebie i swego serca, możesz tak dostać po tyłku, że nie będziesz mogła usiąść. Gdy widziałam efekty, rosły mi skrzydła – i przy Edycie, i Dodzie, i Marinie. Ale kiedy po rozstaniu z Dodą spadły na mnie impertynencje, pomyślałam, że mnie to już nie spotka. Po czym zajęłam zajmować się Edytą i spotkało mnie prawie to samo, nawet w gorszym wydaniu. Kiedy to przeanalizowałam, pomyślałam, że muszę zająć się czymś innym.