O jakich zaręczynach najczęściej marzą kobiety? Gdy wyobrażamy sobie ten moment, oczami wyobraźni widzimy romantyczne miejsce: może być to nadmorksa plaża, górski krajobraz lub wyjątkowe miasto. Tak było w przypadku Mai Sablewskiej, która przyjęła oświadczyny Wojtka Mazolewskiego w Nowym Jorku!

Początkowo nie każdy wierzył w to, że stylistka Maja Sablewska marzy o ślubie! Na co dzień nieco ekscentryczna prezenterka i prowadząca show "Sablewskiej sposób na modę" wrzuca na swój profil na Instagramie prywatne zdjęcia, ale ogranicza się jedynie do krótkich komentarzy, często dotyczących jej programu i... miłości. Nic więc dziwnego, że raptem 2 tygodnie temu Sablewska umieściła na portalu społecznościowym zdjęcie uwieczniające ten - jak go nazwała - magiczny moment zaręczyn. A więc to nie były tylko plotki!

Magiczny moment ❤️ Empire State Building in NY... !!!... #majasablewska #sablewska #love #newyork #magicmoment A photo posted by Maja Sablewska (@sablewska) on Apr 6, 2015 at 6:47am PDT

Sablewska o rozbieranej sesji

Po chwili posypała się ogrom komentarzy odnoszących się do tej chwili i pytań, w jaki sposób Wojtek Mazolewski poprosił ukochaną o rękę. Maja Sablewska postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i wyznała w jednym z wywiadów, że była kompletnie zaskoczona tym gestem!

To bardzo wyjątkowy moment w moim życiu i bardzo prywatny. To jest moment bardzo wyjątkowy, który wiele wnosi w życie. Chcę się tym delektować. Nie spodziewałam się tego i to było bardzo wzruszające.

Miesiąc temu ukazał się numer "Playboya" z Mają Sablewską na okładce. Stylistka dość długo wahała się, czy wziąć udział w sesji - pertraktacje trwały (podobno nie chodziło o pieniądze), aż w końcu znawczyni mody postanowiła odważyć się na ten krok. Dlaczego wcześniej nie chciała rozebrać się w Playboyu? Podobno pragnęła, by nie było to jedynie pokazywanie ciała, a refleksja nad nim i nad kobiecością. Niegdyś nie przepadała za swoimi nogami, a teraz dojrzała do decyzji pokazywania się niemal w zupełnym negliżu. To był - jak mówiła - ostatni dzwonek na rozbieraną sesję. Powód? Stylistka ma na karku 35 lat i chce rozpocząć nowy etap. Już jako narzeczona, a potem żona i matka.

Na początek tygodnia… "Naga Maja"... #sablewska #lovework #love #majasablewskawplayboyu #playboy A photo posted by Maja Sablewska (@sablewska) on Mar 23, 2015 at 1:08am PDT

