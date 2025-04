W związku z bardzo głośną aferą wokół marki odzieżowej Jessiki Mercedes oraz innych celebrytek sprzedających odzież i biżuterię, internauci i blogerzy wzięli na celownik wszystkie gwiazdy, które parają się biznesem odzieżowym. Na jaw wychodzą drobne oszustwa i pewne niejasności w działalności celebryckich sklepów. Nie brakuje również komentarzy dotyczących jakości oferowanych przez polskie gwiazdy produktów.

To właśnie w tej ostatniej kwestii głos zabrała jedna z blogerek, która skomentowała legginsy i inne ubrania oferowane przez markę Mai Bohosiewicz. Sprawą zainteresowała się, bo klientki marki coraz częściej narzekają, że ubrania z Le Collet są fatalnej jakości i szybko robią się w nich dziury. W związku z tym blogerka wystawiła sklepowi negatywną opinię w sieci.

Maja Bohosiewicz postanowiła postraszyć ją prawnikiem i skomentować skargi klientek na swoim InstaStories, które nagrała wraz z koleżanką. Niestety jej odpowiedzi miały dość kpiący charakter, czego nie omieszkały zauważyć internautki obserwujące gwiazdę.

Klientki marki są oburzone słowami Bohosiewicz i zarzucają jej, że tymi słowami obraża kobiety o nieco pełniejszych kształtach i wyśmiewa figurę osoby, która kupiła jej ubrania. Zachowanie celebrytki zostało przez nie uznane za kompletnie nieprofesjonalne.

- Ale żenada. Ona po prostu śmieje się ze swoich klientek i pluje im w twarz. Jeszcze sugerując, że są za grube?!- Takie traktowanie klientów jest poniżej jakiegokolwiek poziomu. Jak widać, przyznanie się do błędu w wykonaniu tej pani to czyn niemożliwy. Jeszcze to sugerowanie, że to problem „dużej nogi”. Na pewno tyle klientek zamówiło za małe legginsy. Sama kultura wypowiedzi Mai pozostawia wiele do życzenia. Po takim zachowaniu nie dałabym zarobić ani grosza tej pani.- Jako osoba plus size jestem wyjątkowo wrażliwa na taki fat shaming. „Problemem nie są nasze produkty, tylko twoje gabaryty”. Taki przekaz, okropne

- czytamy w odpowiedziach, które zalały sieć po publikacji InstaStories Bohosiewicz