W rolę Łukasz Mostowiaka - syna Marty (Dominika Ostałowska) wcielał się Franciszek Przybylski. Aktor jakiś czas temu zrezygnował z grania w serialu, a w jego miejsce pojawił się Adrian Żuchewicz. Jednak fani telenoweli „M jak miłość” nie zapomnieli o Franku. I słusznie! Dziś odtwórca roli serialowego Łukasza jest już dorosłym - i niezwykle przystojnym (!) - mężczyzną.

Jak dziś wygląda Łukasz z „M jak miłość”?

Wielbiciele popularnej telenoweli Telewizji Polskiej pamiętają Franciszka Przybylskiego jako małego, nieco nieśmiałego chłopca. Swoją pracę w serialu rozpoczął jako 7-latek. Zakończył - mając 13 lat. Od tej pory bardzo się zmienił. Franek prowadzi profil na Instagramie (4,3 tys. obserwujących), na którym regularnie publikuje migawki ze swojego życia. Nie brakuje na nim również jego własnych zdjęć. I trzeba przyznać, że to, jaką metamorfozę przeszedł serialowy Łukasz, robi ogromne wrażenie!

Co dziś robi Franciszek Przybylski?

Franciszek Przybylski grał Łukasza Mostowiaka przez 6 lat. Później jego drogi z serialem się rozeszły. To, że zniknął z „M jak miłość”, nie oznacza jednak, że pożegnał się z aktorstwem i show-biznesem. Przeciwnie. Obecnie jest studentem łódzkiej szkoły filmowej. Interesuje go nie tylko aktorstwo, ale również reżyseria. Pojawił się m.in. w takich filmach jak „Galerianki” czy „Powidoki”. Grywał również w Teatrze Studio. Wiele wskazuje na to, że Franciszek Przybylski na dobre związał się z branżą filmową.

