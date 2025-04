Będzie ślub w "M jak miłość", ale... to nie będzie radosny dzień dla panny młodej. Iza (Adriana Kalska) zostanie przymuszona przez Artura (Tomasz Ciachorowski), by zostać jego żoną. Kobieta początkowo - pod wpływem szantażu - zgodzi się, jednak tuż przed wypowiedzeniem przysięgi małżeńskiej, będzie próbowała uciec. Co wydarzy się dalej? Znamy szczegóły! Mamy też zdjęcia z odcinka!

Ślub Izy i Artura w "M jak miłość"

Jak już wcześniej informowaliśmy, Artur pokaże Izie fałszowane wyniki badań, z których będzie wynikać, że Iza bije swoją córkę oraz że ma problemy psychiczne. Mężczyzna będzie groził odebraniem córki swojej przyszłej żonie. I dopnie swego! Ale... czy jego "triumf" potrwa długo?

Emisja odcinka numer 1373 już 15 maja o godz. 20:40. Już teraz zobacz zdjęcia!

