Gorące emocje czekają widzów serialu "M jak miłość"! W serialu odbędzie się ślub, jednak tym razem raczej nie będą mu towarzyszyły pozytywne emocje. Informacja o tym, że Artur (Tomasz Ciachorowski) i Izabela (Adriana Kalska) wezmą ślub rozeszła się po internecie z prędkością światła po tym, jak na instagramowym profilu aktora pojawiło się zdjęcie, na którym widzimy go w garniturze. Gwiazdor dodał do fotografii wymowny opis.

A tymczasem w MjM... Ciekawe dlaczego Artur się tak cieszy?

Post został udostępniony na oficjalnym profilu serialu "M jak miłość". Dziś już wiadomo, że zastraszona Iza wyjdzie za mąż za Artura.

Ślub Artura i Izy z "M jak miłość"

W 1373. odcinku Iza i Artur staną na ślubnym kobiercu. Choć przerażona kobieta do ostatniej chwili będzie próbowała uciec, to Artur zatrzyma ją przy sobie groźbami. Mężczyzna pokaże jej sfałszowane wyniki badań, z których będzie wynikać, że Iza bije swoją córkę Maję (Anna Wierzchoń) oraz że jest niezrównoważona psychicznie. Artur zagrozi, że odbierze Izie córkę. Kobieta zdecyduje się na ślub, lecz czy to małżeństwo potrwa długo...?

Emisja odcinka we wtorek (17 kwietnia) o godzinie 20:50 w TVP2.

