Wciąż nie opadły emocje po udziale Polski w Euro 2016. I choć turniej wciąż trwa (do 10 lipca), to Polacy wciąż przeżywają rozstanie polskiej reprezentacji z Francją. Piłkarze też powoli dochodzą do siebie po tych wydarzeniach.

Co prawda niektórzy wciąż udzielają wywiadów i wrzucają zdjęcia. Inni z kolei uzgadniają kontrakty ze światowymi klubami (Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak). To było do przewidzenia, że oferty posypią się jak z rękawa. Inni z kolei, tak jak Wojciech Szczęsny, zdecydowali się na pełen relaks. Nasz bramkarz wyjechał w podróż poślubną, odłożoną nieco w czasie z racji Euro 2016. Szczęsny i Marina pobrali się 21 maja, a teraz wyjechali w podróż dookoła świata. Pierwszy przystanek? Japonia! Jednak nie wszyscy odpoczywają na 100 procent.

Łukasz Fabiański: mam do siebie żal

Łukasz Fabiański podziękował fanom

Łukasz Fabiański w teorii miał być naszym bramkarzem nr 2, zaraz za Wojciechem Szczęsnym. Kontuzja wyeliminowała męża Mariny, ale na jego miejsce wskoczył utalentowany i bardzo skromny Fabiański. Przez 4 mecze 2-krotnie Fabiański stanął w obliczu obrony rzutów karnych. Nie zdołał obronić żadnego, jednak w sercach Polaków jest bohaterem. Spływające do niego podziękowania i pochwały sprawiły, że nieco wycofany, choć pewny swojego talentu bramkarz wrzucił na Instagram zdjęcie z podziękowaniami za cały ten czas jednoczenia się w emocjach.

Dziękuję wszystkim za wsparcie! 💪 Również dzięki Wam był to jeden z najwspanialszych okresów reprezentacji! 🇵🇱 Dzięki temu będziemy jeszcze silniejsi! POLSKA!

Fani od razu zareagowali i zaczęło komentować podziękowania i zdjęcia:

Dla mnie zawsze będziecie najlepsi 💖 to dzięki wam piłka nożna to moja pasja.

Łukasz jesteś najlepszy! Zdolny i niesamowicie skromny! Dziękujemy!!!

