Po przegrany meczu z Portugalią pozostały duma, niedosyt i... motywacja. To o niej po meczu mówił dziennikarzom kapitan naszej reprezentacji, Robert Lewandowski. Polacy przestają marzyć, zaczynają działać, a młodzi chłopcy zaczynają wierzyć, że puchary i nagrody są na wyciągnięcie ręki.

Robert Lewandowski w wywiadzie nie poprzestawał na chwaleniu gry polskiego zespołu. Padło pytanie o Kubę Błaszczykowskiego, który bardzo przysłużył się polskiej reprezentacji, a jako jedyny nie strzelił karnego na meczu Polska:Portugalia, który zakończyłby się piłką w siatce. Ale nikt nie ma do niego żalu.

Nikt nie ma do niego pretensji, nikt nie jest zły. Kuba dał bardzo dużo zespołowi na tych mistrzostwach i nikt nie zapomina o jego zasługach. Przed karnymi powiedzieliśmy sobie: "Panowie, niezależnie co się stanie, zostajemy drużyną. To loteria. Wyjdzie, albo nie wyjdzie". Nie wyszło. Ze Szwajcarią się udało, z Portugalią nie. Tak naprawdę to Kuba wie, że ma w nas pełne wsparcie i będzie jeszcze silniejszy. To nie Kuba nie wykorzystał karnego, przegraliśmy jako drużyna.

Fani i kibice Błaszczykowskiego nie szczędzili mu pochwał i słów uznania. Russell Crowe jest wiernym fanem naszego pomocnika.

Oh man #POL .... Bad luck. You did great. Be proud. We love you Kuba. You are a hero. Congratulations #POR

— Russell Crowe (@russellcrowe) 30 czerwca 2016