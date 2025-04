Nie cichną gratulacje i brawa dla bohatera meczu Polska:Ukraina dla Jakuba Błaszczykowskiego, który strzelił bramkę na chwałę naszej reprezentacji. Jest genialnym sportowcem, ale poza tym też... niezwykle mądrym i skromny człowiekiem. Dlaczego?

Reklama

Kuba Błaszczykowski nie sięga po puchar, a raczej wręcza go całej drużynie. Były kapitan polskiej drużyny ma dość specyficzne usposobienie i nie cieszy się gwiazdorską popularnością. Kibice kochają Roberta Lewandowskiego, Arka Milika, Bartka Kapustkę. On także jest doceniany, ale nie szuka chwały. Zobaczcie, co powiedział w jednym z wywiadów:

Ja gram tylko w piłkę. Nie powinienem zarabiać więcej, niż lekarz czy policjant.

Euro 2016: Kuba Błaszczykowski w meczu z Ukrainą

Po sukcesie w meczu na Euro 2016 z Ukrainą wyznał, że nie czuje się ojcem sukcesu. Polscy komentatorzy w studio zgodnie byli zdania, że obserwatorzy techniczni UEFA zawodnikiem meczu niesłusznie wybrali Ukraińca. Przecież powinien to być Błaszczykowski! Co to było za zaskoczenie, gdy po meczu wyszedł Kuba i rzekł:

Strzeliłem gola, ale to nie ma znaczenia. Cała drużyna zapracowała na ten sukces. To cechuje dobre zespoły.

Kuba Błaszczykowski: bohater, ale nie gwiazda

Polacy zaczną odnosić prawdziwe sukcesy, także poza piłką, kiedy przestaną się skupiać na sobie i będą myśleć zespołowo, grupowo, po prostu razem. Kuba Błaszczykowski nie jest rozkapryszoną gwiazdą, a normalnym facetem. Taka postawa spotkała się z uznaniem i szacunkiem w Europie i nie tylko. Sam Russel Crowe pogratulował mu występu.

Reklama

Kuba !! Well done Poland. More hard work to come. Do boju Polska !!

— Russell Crowe (@russellcrowe) 21 czerwca 2016

Więcej o Euro 2016:

Najprzystojniejsi piłkarze Euro 2016Uroda żony Błaszczykowskiego jest powalająca Spełnił się nasz sen. Zobacz wzruszające zdjęcia z Euro 2016