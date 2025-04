Na profilach społecznościowych najsłynniejszej polskiej pary, pojawiły się zdjęcia z wakacji. Rodzice niespełna miesięcznej Klary postanowili wypocząć i świętować sukcesy ostatnich tygodni. Gdzie pojechali na wakacje Lewandowscy?

Reklama

Wszystko o Klarze Lewandowskiej na Polki.pl

Lewandowscy na wakacjach z córeczką?

Nie jest pewne, czy wyjazd Lewandowskich to prywatny czy służbowy wyjazd, jednak wiele wskazuje na to, że postanowili odpocząć od zgiełku miasta i udali się w podróż do Włoch. Wybrali malownicze rejony słonecznej Italii, która w maju wygląda niczym rajska egzotyczna wyspa. Para nie chce zdradzić dokładnego miejsca pobytu. Wiemy jedynie, że to "czas na krótkie ładowanie baterii". Podejrzewamy, że Lewandowscy chcą odpocząć od paparazzi.

Reklama

Ile kosztuje wózek Klary Lewandowskiej?