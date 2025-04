W ubiegłym tygodniu polskie media obiegło zdjęcie Lewandowskich z córką na spacerze. Spowodowało niemały szum... Dlaczego? Poszło o wózek dziecięcy Klary. Temat powraca jak bumerang z powodu... wózka numer dwa.

Na fotografii ze spaceru Lewandowskich z Klarą było widać wózek i nazwę marki (Lewandowscy brylują, jeśli chodzi o subtelną reklamę) - to marzenie wielu rodziców! Był to model marki Cybex za ok. 7 tys. złotych.

Jak Robert Lewandowski chce wychować córkę?

Przypominamy, że Klara Lewandowska ma już założony fanowski Instagram. Tam znajdziecie wszystko...

Jednak teraz dopiero rozpoczęła się prawdziwa burza pod fotką. Bo Lewandowscy pokazali jeszcze ładniejszy i jeszcze droższy egzemplarz! Czym w tym tygodniu jeździ Klara Lewandowska? Model, który utrwalili na zdjęciach paparazzi, pochodzi z limitowanej kolekcji tej samej, co poprzedni wózek marki. Pochodzi z kolekcji by Jeremy Scott, czyli wysokiej półki, gdzie sięgają tylko najbogatsi.

Trzyczęściowy wózek (z gondolą, spacerówką i fotelikiem samochodowym oraz torbą) kosztuje w sieci od ok. 9 tysięcy złotych. Internauci mają dużą potrzebę podsumowywania wydatków Lewandowskich. Najchętniej śledziliby ich konta i administrowali przepływem przesyłek prezentowych dla Klary...

