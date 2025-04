Klara Lewandowska już nigdy nie będzie się nudzić – ze szczeniakiem to wręcz niemożliwe! Anna Lewandowska dodała na swoje InstaStory zdjęcia, na których dziewczynka bawi się ze szczeniakiem. Te zdjęcia to najsłodsze, co dzisiaj zobaczysz!

Reklama

Piesek Klary Lewandowskiej to szczeniak rasy Cavalier king Charles spaniel. Te psy słyną z tego, że ich ogromne, ciemne oczy roztopią nawet serce największego twardziela... Czy to właśnie ten urok sprawił, że córka Anny i Roberta Lewandowskich była nim zachwycona?

Klara Lewandowska bawi się ze szczeniakiem

Córka trenerki fitness i piłkarza reprezentacji narodowej to już duża dziewczynka. Klara w maju tego roku skończyła już dwa lata. Chociaż Anna Lewandowska nie pokazuje twarzy córki, widać, że ta rośnie jak na drożdżach. Ostatnio pokazała, jak Robert razem z córką bawią się ze szczeniakiem. Czy Lewandowscy podarowali córce psa?

fot. Instagram @annalewandowskahpba

Pies jako prezent dla dziecka budzi wiele kontrowersji. Wiele osób jest zdania, że to zbyt duży obowiązek oraz ryzyko, że dziecku znudzi się ciągłe opiekowanie się psem. Z drugiej strony, opieka nad psem uczy odpowiedzialności, a dziecko dorastające ze szczeniakiem stworzą nierozłączną parę na zawsze.

Jak się jednak okazuje, Anna i Robert Lewandowscy nie podarowali córce szczeniaka. Piesek, z którym bawi się małą Klara to jedynie napotkany maluch, z którym doskonale się dogadali. Kto wie, może te piękne, wielkie oczy przekonają kiedyś Lewandowskich do powiększenia rodziny o małego czworonoga?

Dziecięca ikona mody?

Naszej uwadze nie umknęło również wdzianko, w którym Klara Lewandowska bawi się z cavalierem. To komplet z najnowszej kolekcji ubranek dziecięcych Baby by Ann. Jest naprawdę prześliczny, ale też i... całkiem drogi. Za koszulkę Klary Lewandowskiej zapłacimy 79 zł, a za jej spodenki – 95 zł.

Reklama

Zobacz też:

Anna Lewandowska pokazała twarz Klary! Podobna do mamy?

Joanna Krupa zdradziła płeć dziecka. Jej mąż oszalał ze szczęścia!