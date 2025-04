Jak widać można być sławnym nie tylko z powodu swojego talentu sportowego. Leonardo DiCaprio pojawił się na igrzyskach w Rio? Nie, to Brady Ellison, łucznik, jest podobny do aktora!

Mimo że panowie tylko na nielicznych zdjęciach wyglądają jak bracia bliźniacy, to jednak zabawna naciągana informacja o występie Leonardo DiCaprio na Igrzyskach w Rio poszła w świat. Zobaczcie i porównajcie same ich zdjęcia:

Leonardo DiCaprio na Igrzyskach w Rio?

Jak dobrze wiecie, póki co Oscar za rolę w filmie "Zjawa" z pewnością wystarczy aktorowi i nie jest to możliwe, by potajemnie trenował łucznictwo. To amerykański łucznik, Brady Ellison, reprezentuje USA w tej kategorii. Jest drużynowym wicemistrzem olimpijskim, brązowym medalistą mistrzostw świata i startuje w konkurencji łuków klasycznych. Czy panowie są faktycznie tak do siebie podobni? Ciekawe, co o tych doniesieniach sądzi sam DiCaprio!

Oczywiście wierzymy ukryte talenty Leonardo DiCaprio, ale chyba nie są one związane ze sportem. ;)

Twitter także zaczął żywo reagować na tego newsa.

Why does this archer look like Leonardo DiCaprio? pic.twitter.com/6wbMXKrujL

— Adam (@adam_brassel) 6 sierpnia 2016

Leo DiCaprio enjoying some time off from acting to play archery in the Rio Olympics pic.twitter.com/WHsTEyTpCS

— tom mckenna (@tmckenna1) 6 sierpnia 2016

