Jest mamą, aktorką i producentką. Teraz do listy swoich obowiązków i umiejętności będzie mogła dodać: pisarka. Reese Witherspoon oświadczyła, że zamierza wydać książkę. O czym będzie jej pierwsza publikacja?

- Jestem zachwycona, że będę pisać moją pierwszą książkę, i to z Touchstone! - powiedziała Witherspoon w oświadczeniu podczas rozmowy z "USA Today". - To dla mnie wyjątkowa okazja, aby podzielić się zabawnymi anegdotami i powiedzieć więcej o stylu życia, wychowaniu na Południu, które jest mi bardzo bliskie - wyznała początkująca pisarka.

Jako hołd dla południowych korzeni Witherspoon pisze swoją książkę na podstawie własnych doświadczeń. Opisze w niej styl życia, któremu hołduje.

Kadr z filmu "Legalna Blondynka" - fot. ONS.pl

Aktorka znana z roli w kultowej "Legalnej Blondynce" ma na koncie spore osiągnięcia w kilku obszarach. Witherspoon zdobyła szacunek w branży filmowej: założyła własną firmę Pacific Standard, i jest koproducentką kilku znanych filmów, prezentujących silne postacie kobiece (np. "Zaginiona dziewczyna" czy "Dzika droga" z jej udziałem). Ponadto Witherspoon jest właścicielką marki Draper James (ciuchy, akcesoria do domu - wszystko w południowym stylu). Aktorka jest dumna ze swoich korzeni i firmy, której podstawą są rodzinne więzi i tradycja. "To moi dziadkowie, Dorothea Draper i William James Witherspoon nauczyli mnie jak być damą, być życzliwym dla sąsiadów, dbać o dom i chętnie zapraszać do niego gości" - czytamy na jej stronie. Aktorka ma także na celu przekazać kobietom wiedzę o ekonomii i "biznesie na szpilkach", aby pomóc im zyskać pewność siebie w prowadzeniu własnych finansów i planowania budżetu. Tak mówiła podczas otwarcia filii swojego sklepu w Dallas:

- Czuję się zobligowana do tego, by mówić kobietom o tym, że można porzucić strach i obawy i zająć się samemu swoimi finansami - śmiało wyznała aktorka.

Książka ma się ukazać w 2018 roku i będzie zawierała fotografie, osobiste eseje z udziałem osób i doświadczeń, które najbardziej wpłynęły Witherspoon podczas jej życiowej drogi. Może to być bardzo ciekawa lektura!

