Czy hollywoodzkie rozstania gwiazd chodzą parami? Nie tak dawno rozstali się Diane Kruger i Joshua Jackson, a teraz Lady Gaga i Taylor Kinney zerwali zaręczyny. Powód jest całkiem banalny.

Przerwa. Gaga i Kinney zadecydowali, że 5 lat związku spowodowało, że przestali być sobie tak bliscy, jak na początku. Nie znaczy to jednak, że przestają być bratnimi duszami, stworzonymi dla siebie partnerami. Oboje mają swoje sprawy, zaangażowani w projekty - nie mają motywacji, by spędzać czas ze sobą i wziąć ślub.

Taylor i ja jesteśmy przekonani, że jesteśmy bratnimi duszami. Każda para ma wzloty i upadki i musi od siebie odpocząć. Oboje jesteśmy ambitnymi artystami, ze skomplikowanymi planami zajęć, w których trudno jest znaleźć czas na coś tak prostego, jak miłość. Dopingujcie nas. Jesteśmy jak wszyscy inni i kochamy się.

Lady Gaga i Taylor Kinney zerwali zaręczyny

Historia zna przypadki rozstań i powrotów, które zakończyły się stanięciem na ślubnym kobiercu.

Przez dramaty do happy endu

Czy to historia w stylu "Bad romance"? Para zadecydowała o zaręczynowej separacji po 5 latach od momentu, w którym zaczęli się spotykać. To dużo i mało, jednak w obliczu bycia ze sobą do grobowej deski, od czego uciekli trudno uwierzyć, że ich deklaracje o wiecznej miłości i byciu bratnimi duszami mają szansę się spełnić.

