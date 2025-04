Od kilku dni jest ich już troje. Najstarszy książę George (5 l.), średnia księżniczka Charlotte (3 l.) oraz najmłodszy książę, którego imienia jeszcze nie znamy (ur. 23 kwietnia 2018). Opieka nad taką gromadką to spore wyzwanie. Szczególnie jeśli bycie rodzicami, łączy się z pełnieniem ważnych funkcji publicznych. Nic dziwnego, że księżna Kate i książę William już kilka lat temu zdecydowali się na zatrudnienie niani. Wybrali osobę zupełnie wyjątkową.

Kim jest niania dzieci Kate i Williama?

Maria Borallo, bo tam nazywa się opiekunka dzieci książęcej pary z Cambrigde, jest Hiszpanką. Ma 47 lat. Urodziła się w Madrycie w zamożnej katolickiej rodzinie. Ma trzech braci. O jej dzieciństwie i dorastaniu krąży wiele anegdot. Ponoć w szkole miała przydomek Święta. Mówi się ma czarny pas w taekwondo i... osiągnęła mistrzostwo w jeździe samochodem, którym nierzadko musi uciekać przed wścibskimi paparazzi.

Od dziecka była niezwykle poukładana i grzeczna. Próżno było jej szukać na prywatkach. Podobno zawsze marzyła o opiece nad dziećmi. Choć nigdy nie zdecydowała się na własne. Nie jest również zamężna. Na miejsce studiów wybrała prestiżową szkołę dla niań Norland College w Bath w Wielkiej Brytanii. To właśnie do tej placówki udali się księżna Kate i książę William, by znaleźć odpowiednią osobę do pomocy przy małym księciu George'u. Wskazano właśnie ją - profesjonalistkę z ponad 20-letnim stażem w opiece nad dziećmi arystokratów. Książę George miał 8 miesięcy, kiedy poznał swoją nową opiekunkę. Od tej pory Maria Borallo jest przy nim każdego dnia. Od 3 lat zajmuje się również księżniczką Charlotte. A od kilku dni - najprawdopodobniej piastuje również opiekę nad najmłodszym z rodzeństwa.

Kiedy pojawiła się w Pałacu Kensington, gdzie mieszka tuż obok książęcej rodziny z Cambrige, biuro prasowe wydało specjalny komunikat. Zaapelowano w nim, by przestrzegać prywatności Marii. Nic dziwnego, że do tej pory niewiele o niej wiadomo. Maria Borallo nie rozmawia z mediami. Nie udzieliła ani jednego wywiadu. Fotografom rodziny królewskiej rzadko udaje się uchwycić ją na zdjęciach. Choć Borallo towarzyszy książęcej parze z Cambrigde w czasie każdego zagranicznego wyjazdu, a także podczas ważnych uroczystości rodzinnych. Była obecna m.in. na chrzcie księżniczki Charlotte. Dała się poznać jako osoba niezwykle skromna. Profesjonalnie ubrana, z gładko związanymi włosami, prawie bez makijażu i biżuterii. Opiekunka pociech Kate i Williama zawsze jest tle, dyskretnie pełniąc swoją - jakże ważną - rolę. To przecież właśnie ona ma wpływ na wychowanie przyszłego króla.

