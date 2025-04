Księżna Meghan i książę Harry już wkrótce odbędą dyplomatyczną podróż do Maroka. Oficjalny wyjazd książęcej pary zaplanowany jest na od 23 do 25 lutego. Będzie to pierwsza od 40 lat wizyta brytyjskiej rodziny królewskiej w tym kraju!

Podróż księżnej Meghan i księcia Harry'ego do Maroka

Podróż do Maroka będzie wyjątkowa! Księżna Meghan jest obecnie w zaawansowanej ciąży. Książęca para z Sussex oczekuje narodzin swojego pierwszego dziecka. Nowy potomek brytyjskiej monarchii ma przyjść na świat wiosną. W oficjalnym oświadczeniu nie podano daty porodu, lecz mówi się, że prawdopodobnie ma on nastąpić na przełomie kwietnia i maja.

Oznacza to, że w czasie podróży do Maroka, księżna Meghan będzie na ostatnim etapie ciąży. Mimo tego, żona księcia Harry'ego nie zwalnia tempa. Wciąż regularnie pojawia się publicznie, bierze udział w spotkaniach i konferencjach. Teraz przed ciężarną księżną podróż do egzotycznego Maroka.

Z naszego materiału wideo poznasz szczegóły wyjazdu Meghan i Harry'ego!

