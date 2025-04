3 z 4

Księżna Kate w trzeciej ciąży na salonach

Tym razem nie jest to sieciówka na miarę Zary, a luksusowa brytyjska marka Temperley London. Koszt takiej sukni to 995 euro. Księżna dobrała do niej czarne dodatki, pasujące do elementów kreacji. Wyglądała bardzo elegancko i dostojnie. Widać także, że było jej po prostu wygodnie!