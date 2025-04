Wizyta księżnej Kate i księcia Williama budzi dużo emocji głównie z powodu przyjazdu pięknej Kate, którą Polki uwielbiają za naturalność i styl. Wraz z nimi przybędzie dwójka dzieci: 4-letni George i 2-letnia Charlotte. Jesteśmy niemal pewne, że to one skupią na sobie uwagę!

Reklama

Fotoreporterzy je kochają

Książę William i księżna Kate rozpoczną w poniedziałek wizytę w Polsce, wylądują w Warszawie wczesnym popołudniem. 17 lipca około 15.00 warszawiacy będą mogli zobaczyć ich spacerujących po Krakowskim Przedmieściu.

We wtorek z kolei odwiedzą Pomorze i skosztują lokalnych specjałów. Potem wrócą do stolicy, skąd w środę rano udadzą się do Berlina.

7 zasad przyjmowania gości według księżnej Kate

Reklama

Czy podczas niektórych będą towarzyszyć im George i Charlotte? Mamy nadzieję, że tak! Fotoreporterzy je kochają, dlatego zobaczcie najsłodsze zdjęcia najmłodszych pretendentów do objęcia brytyjskiego tronu.