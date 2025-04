2 z 5

Winstona Groom „Forrest Gump”

„Forrest Gump” jest na szczycie listy filmów, które koniecznie trzeba zobaczyć. Jest też źródłem cytatów, zwłaszcza jednego, tak często powielanego: „Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, na co trafisz” - to słynne zdanie wypowiadane przez filmowego Forresta Gumpa, w książce nigdy nie pada! Dochody ze sprzedaży biletów kinowych przyniosło twórcom potężne zyski finansowe. Na całym świecie film zainkasował ponad 677 milionów dolarów, ale ci, co czytali książkę bojkotują ten sukces. Postać głównego bohatera znacznie różni się od jej pierwowzoru. Książkowy Forrest nie jest tak prostodusznym mężczyzną o gołębim sercu, jakim przedstawiono go w hollywoodzkiej produkcji. Bywa wulgarny i potrafi ranić. Nie ma też żadnych problemów ze zdrowiem – jest wysoki, umięśniony, w dodatku gra w licealnej drużynie futbolowej, dzięki czemu nie narzeka na zainteresowanie nastolatek. Zemeckis daleko „popłynął” jeśli chodzi o kreślenie filmowego bohatera. Wyszedł wyciskacz łez i dzieło, ale dalekie od książkowego pierwowzoru. Dla fanów filmu, szokująca może być też informacja, że bohater... nie przebiega Ameryki. W książce pracuje za to dla NASA, gdy okazuje się mimo niskiego poziomu IQ, ma wyjątkowe zdolności matematyczne.