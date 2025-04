„W małżeństwie było nas troje, więc było nieco tłoczno” - powiedziała kiedyś księżna Diana, wiedząc o zażyłości, jaka łączyła jej męża z Camillą Parker.

Przez lata plotkowano o romansie księcia Karola i Camilli, choć oboje byli w związkach małżeńskich. Od 15 lat oficjalnie są razem.

Historia miłości księcia Karola i Camilli Parker



Książę Karol i Camilla Rosemary Shand poznali się w 1970 roku podczas meczu polo. Od razu zapałali do siebie uczuciem. Podobno to Camilla podeszła do księcia i powiedziała: „Moja prababcia i twój prapradziadek byli kochankami”.

Królowa Elżbieta II miała nie akceptować Camilli jako żony swojego syna. Gdy książę Karol poszedł do wojska, Camilla wyszła za mąż za Andrew Parker Bowlesa. Książę Walii wkrótce także się ożenił. Podobno przed ślubem miał nawet skonsultować ten fakt z kochanką, bo para wciąż romansowała.

Książę Karol, zmuszony do ślubu z Dianą, miał płakać zanim złożył słowa przysięgi małżeńskiej. Ich małżeństwo oficjalnie przetrwało do 1996 roku, w którym nastąpił rozwód. Camilla Parker rozwiodła się rok wcześniej.

Jednak kochankowie wciąż nie mogli być razem, zarówno królowa, jak i miliony fanów Diany byli przeciwko ich związkowi. Dopiero 8 lat po śmierci księżnej Diany ogłosili zaręczyny.

10 lutego 2005 roku oficjalnie podano do wiadomości, że książę Walii i Camilla Parker Bowles zamierzają się pobrać. Zaplanowany na 8 kwietnia ślub musiał zostać przesunięty z uwagi na śmierć papieża Jana Pawła II. Ślub cywilny odbył się więc 9 kwietnia 2005 roku w zamku Windsor.

Świadkami na ślubie byli książę William i syn Camilli - Thomas.

Camilla i Karol marzyli o wyprawienia wystawnego wesela, ale królowa Elżbieta II zgodziła się jedynie na uroczysty obiad.

Książę Walii nie mówi o księżnej Kornwalii (bo taki po ślubie otrzymała tytuł) inaczej niż „moja najdroższa żona”.

