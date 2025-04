Brytyjska rodzina królewska, a zwłaszcza postać księżnej Diany, od lat interesuje opinię publiczną. Na temat szczegółów rozpadu małżeństwa księżnej Diany i księcia Karola powiedziano już wiele, ale wciąż pojawiają się nowe doniesienia.

Sekrety księżnej Diany i księcia Karola

Księżna Diana do dziś uznawana jest za jedną z najbardziej wpływowych kobiet na świecie. Choć od jej śmierci minęły już 23 lata, działalność charytatywna sprawiła, że wciąż uważana jest za przykład kobiety robiącej dla innych wiele dobrego.

Po śmierci Lady Di pojawiło się dużo informacji na temat jej romansu oraz konfliktu z paparazzi. Na jaw wychodziły także doniesienia o chorobach księżnej - bulimii i depresji, z którą zmagała się przez lata. Przez lata znosiła także fakt, że jej mąż darzy miłością inną kobietę.

Książę Karol spotykał się ze starszą siostrą Diany Spencer

Nie każdy wie, że książę Karol na początku zakochał się w starszej siostrze Diany. Sarah Spencer chętnie opowiadała dziennikarzom o związku z następcą tronu, ale wiele wskazywało na to, że szukała w ten sposób jedynie rozgłosu. To właśnie za sprawą swojej starszej siostry Diana poznała Karola.

Przyszła para książęca poznała się w 1977 roku w rodzinnej posiadłości Spencerów.

Książę Karol miał kompleksy z powodu wzrostu Diany

Książę Karol był tego samego wzrostu co jego małżonka, dlatego podczas pozowania do zdjęć miał zabronić, by księżna stała wyprostowana. To może tłumaczyć fakt, że na wielu fotografiach Lady Di stoi z pochyloną do przodu głową.

Nie mogła również nosić szpilek. Zdarzało się więc, że księżna stawała na niższym stopniu schodów lub się garbiła.

Księżna Diana i książę Karol mają córkę?

Doniesienia rzekomej córce pary książęcej najbardziej elektryzuje opinię publiczną. Brytyjskie tabloidy informują, że na początku małżeństwa oboje zostali poddani badaniom na płodność. Lekarz miał zatrzymać dla siebie jedno z zapłodnionych jajeczek, a dzięki metodzie in vitro na świat miała przyjść dziewczynka o imieniu Sarah.

Podobno dopiero po tragicznej śmierci rodziców miała poznać prawdę i dążyć do poznania biologicznej matki i ojca. Zagraniczne media twierdzą nawet, że doszło do spotkania kobiety z księciem Williamem i księżną Kate.

