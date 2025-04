W czasie wizyty książęcej pary z Sussex w Nowej Zelandii doszło do nietypowej sytuacji. Książę Harry spotkał w tłumie chłopca, który stracił matkę. Książę zatrzymał się na chwilę przy 6-latku, by zamienić z nim kilka słów. To, co mu powiedział, chwyta za serce!

Reklama

Wzruszające zachowanie książę Harry'ego

Do sytuacji doszło kilka dni temu w czasie wizyty książęcej pary w Auckland w Nowej Zelandii. W tłumie, który czekał na księżną Meghan i księcia Harry'ego, był 6-letni Otia Nante razem ze swoją babcią Te Nante - relacjonuje serwis huffpost.com. Kiedy książę Harry zatrzymał się przy nich, babcia chłopca zwróciła się bezpośrednio do księcia.

On naprawdę na ciebie czekał, bo podobnie jak ty stracił mamusię - powiedziała kobieta, wskazując na wnuka.

Na reakcję księcia Harry'ego nie trzeba było długo czekać. Książę wykazał się ogromną empatią wobec 6-latka, któremu zmarła mama.

Życie zawsze w końcu układa się dobrze. Wiesz o tym? Ja mam już 34 lata i uważam, że życie jest wspaniałe. Mam piękną żonę i dziecko w drodze. Twoje życie się poukłada. Nie martw się o to - powiedział książę do małego Otii.

Książę Harry stracił matkę, gdy miał 12 lat. Księżna Diana zginęła w wypadku samochodowym w 1997 roku. Tragiczne wydarzenie odcisnęło piętno na psychice księcia. Harry bardzo przeżył śmierć matki, o czym szczegółowo opowiedział dopiero po latach.

Każdego dnia, bez względu na to, co robię, zastanawiam się, jakby to było, gdyby ona nadal żyła, co by powiedziała - wyznał w 2016 roku w rozmowie wywiadzie w „Good Morning Britain”.

Po śmierci matki, 12-letni książę Harry i 15-letni książę William wzięli udział w publicznym pogrzebie. Dopiero jako dorosły mężczyzna, książę Harry przyznał, że udział w uroczystości był dla niego ogromnym stresem.

Moja mama dopiero co zmarła, a ja musiałem iść za jej trumną, otoczony tysiącami patrzących na mnie ludzi, a kolejne miliony oglądały to w telewizji. Moim zdaniem żadne dziecko nie powinno być poproszone o zrobienie czegoś takiego, bez względu na okoliczności. Sądzę, że taka sytuacja dzisiaj już by się nie powtórzyła - powiedział w rozmowie z amerykańskim „Newsweekiem.”

Tragiczne doświadczenie z młodości uwrażliwiły księcia Harry'ego na krzywdę innych. Młodszy syn księżnej Diany regularnie angażuje się w działalność charytatywną. Jego zachowanie z Nowej Zelandii świadczy również o tym, że nie jest mu obojętna krzywda dzieci.

Reklama

Przeczytaj:

W rodzinie królewskiej to rzadkość! Książę Harry pokazał prywatne zdjęcie ciężarnej żony

Wydało się?! Książę Harry przez przypadek zdradził płeć dziecka?