Brytyjska rodzina królewska spędziła weekend okolicy Balmoral w Szkocji. Księżnej Kate i księciu Williamowi oraz ich dzieciom towarzyszy m.in. królowa Elżbieta II oraz inni członkowie monarchii. Jedną z rozrywek, którą wypełniają sobie czas, są polowania. Po raz pierwszy w polowaniu uczestniczył książę George.

Polowania są jedną z tradycji brytyjskiej rodziny królewskiej. To forma aktywności, która od lat przypisana jest arystokracji. Uczestniczą w niej zwykle męscy przedstawiciele monarchii, ale nie tylko.

5-letni książę George właśnie po raz pierwszy mógł przyglądać się polowaniu na kuropatwy. Towarzyszyła mu mama, księżna Kate oraz prababka, królowa Elżbieta II. Po polowaniu cała rodzina udała się na wspólny obiad. Zdjęcie z polowania wyciekło do sieci. Widać na nim królową, która prowadzi samochód, którym jedzie z księżną Kate.

Kate, William, George, Charlotte & Louis are spending this weekend at Balmoral with HM. George was taken to his first grouse shoot on Friday by Kate, with the Queen, Charles, Edward, Sophie, Louise & James, Anne, Zara & Mike Tindall joining for lunch.Quite the family fun!(2017📷) pic.twitter.com/I8cj1OGCB6

