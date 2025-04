Nie milkną serwisy internetowe, portale, prasa czy telewizja. Odkąd na świat przyszła Klara Lewandowska, zaczęła się era prawdziwego szaleństwa. Gwiazdy, m.in. Doda wyznały, co myślą o tym boomie na dziecko Lewandowskich!

Niewiarygodne, ale prawdziwe, Klara Lewandowska ma już konto na Instagramie

Doda o Klarze Lewandowskiej

Piosenkarka, która sama przyznaje w wywiadach, ze nie wyobraża sobie (póki co) siebie w roli matki, zabrała jednak głos w sprawie "polskiego royal baby" i uznała, że cała atencja wokół tematu jednego noworodka jest krzywdząca.

Nie rozumiem dlaczego jedno dziecko ma być lepsze od drugiego, dla mnie wszystkie są royal baby. - wyznała.

Musimy przyznać, że Doda zaskoczyła nas tym wyznaniem. Co jeszcze powiedziała? Artystka przyznała, że cieszy się, że Lewandowscy jedynie podzielili się z fanami radosną wieścią. Nie robią afery wokół każdego zdjęcia: stópki, pępka, paznokcia. Rozsądnie podchodzą do dawkowania takich zdjęć czy informacji. Według danych, w ciągu niecałych 24 godzin od opublikowania na facebookowej stronie Roberta Lewandowskiego posta informującego o tym, że został ojcem, zdobył on ponad 400 tysięcy interakcji. By osiągnąć taki wynik, reklamodawca musiałby wydać pół miliona złotych (dane NapoleonCat).

Tylko, że Lewandowscy nie potrzebują reklamy i nie chcą zarabiać na swoim rodzicielstwie w ten sposób. Ale patrząc po projektach, w jakich uczestniczy "mama Anna Lewandowska", możemy się spodziewać się, że na płycie z ćwiczeniami dla kobiet w ciąży się nie skończy!