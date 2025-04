Joanna Koroniewska przyjechała do Sopotu z córką. Wybrała się na spacer razem z mężem, Maciejem Dowborem oraz swoją teściową, Katarzyną Dowbor.

W miniony weekend Sopot pełny był gwiazd, które przyjechały do Trójmiasta na Polsat Sopot Festival 2014. Nie dziwne więc, że paparazzi krążyli po mieście bardzo intensywnie! Udało im się sfotografować rodzinę Dowborów. Wyglądali na bardzo szczęśliwych i zadowolonych. Maciej Dowbor był jednym z prowadzących całą muzyczną imprezę. Wszyscy pamiętamy o burzliwym rozstaniu Dowborów. Na zdjęciach nie widać, aby między członkami rodziny był konflikt. Czyżby sytuacja wskoczyła na dobre tory? Jakiś czas temu Koroniewska gościła w studiu Dzień Dobry TVN, gdzie opowiadała o kulisach rozstania ze znanym prezenterem. Jeszcze nigdy nie była tak szczera: