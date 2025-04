Wiosną 2017 zakończyła się dwudziesta edycja „Tańca z gwiazdami”. Program mogliśmy oglądać od 2005 roku - 13 edycji wyemitował TVN, a po niespełna 3 latach przerwy format kupił Polsat i wyprodukował jeszcze kolejnych 7.

Przez tak długi czas widzowie bardzo zżyli się z emocjonującym show. Chociaż złośliwi śmiali się, że każda kolejna edycja gromadzi coraz mniej sław, a w wielu przypadkach tancerze stali się bardziej rozpoznawalni od gwiazd, format zyskał grono stałych odbiorców. Poszczególne odcinki zaskakiwały, wzruszały i przykuwały do odbiorników kilka milionów widzów.

Dziwić więc może oficjalna decyzja Polsatu.

Jesienią 2017 „Tańca z gwiazdami” nie zobaczymy już w telewizji.

Czy show będzie kontynuowane w roku 2018? Na ten temat nie ma jeszcze informacji. Trudno więc powiedzieć, czy program został zawieszony, czy stacja postanowiła ostatecznie się z nim pożegnać.

W branży pojawiły się już spekulacje, że być może format ponownie będzie kupiony przez TVN. Na pewno nie stanie się to w tym roku, ponieważ ta telewizja zaplanowała już całą jesienną ramówkę.

Co będziemy mogli oglądać w Polsacie zamiast „Dancing with the stars”? Podobno o zajęcie nie musi martwić się Paulina Sykut-Jeżyna, prowadząca ostatnich edycji, która kilka miesięcy temu powitała na świecie córkę. Ma ona prowadzić swój własny program typu talk-show, nieznana jest jednak pora jego emisji.

Jeszcze kilka tygodni temu na oficjalnym facebookowym fanpage’u show, pojawiały się posty podkręcające spekulacje wokół obsady kolejnego sezonu. Administrator strony pytał fanów, kogo chcieliby zobaczyć w jesiennej części „Tańca z gwiazdami”, informując jednocześnie że istnieją szanse na to, że będą to gwiazdy muzyki disco-polo. Czyżby negocjacje jednak okazały się nieudane?

