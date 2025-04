Z pierwszym dniem lipca Doda ruszyła w tras koncertową i promuje nową pisoenkę "Nie pytaj mnie". Przy Kopcu Kościuszki dała niesamowite show!

Piosenkarka jak zwykle stawia na holistyczne podejście do występu; nie tylko muzyka, lecz także ruch, stylziacje i choreografia składają się na koncert w stylu Dody. Partnerował jej Emil Haidar - nie, nie na scenie. Facet Dody wspierał ją zza kulis, a także odprowadzał na scenę. To musi być miłość!

Dzieki Kraków ❤️dzieki RMF FM 💛 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika dodaqueen (@dodaqueen) 1 Lip, 2015 o 10:28 PDT

Oczywiście to, co było widać na pierwszy rzut oka, to stylizacje Dody, które wyraźnie podkreślały jej atut, a nawet 2: krągłe, zgrabne pośladki! Wyglądała rewelacyjnie w dopasowanym kostiumie i modnych rzymiankach.

Jeśli chodzi o figurę Dody, to jest czego zazdrościć. Zobaczcie najlepsze ujęcia!

