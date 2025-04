Ostatnie promienie słońca już na dobre rozbudziły w nas apetyt na ciepłe dni. Dlatego coraz częściej rozglądamy się za odpowiednimi butami, które sprawdzą się podczas letnich miesięcy. Dzisiaj pod lupę bierzemy sandały zwane popularnie rzymiankami lub gladiatorkami.

|od lewej: Chloe, Balmain, Hugo Boss|

Nie jest trudno się domyślić, że te popularne buty swoja nazwę zawdzięczają rzymskim legionistom i gladiatorom. Tradycyjnie to rodzaj obuwia na płaskiej podeszwie wykonany ze skóry w naturalnym kolorze i mogą sięgać powyżej kostki. Jednak w sezonie lato 2015 bardzo modny jest model kończący się tuż przed kolanem. Pojawiają się również modele na obcasach, koturnach i platformach - te ostatnie mają niewiele wspólnego ze swoim pierwowzorem.

W tym sezonie gladiatorki można było zobaczyć na wybiegach u największych kreatorów mody. Zakochali się w nich projektanci Chloe, Balmain i Hugo Boss. Oczywiście ich propozycje są bardzo różne, ale każda z nich bez wątpienia znajdzie wierne grono wielbicielek. Dałyście się przekonać do tych wygodnych sandałków?

1 z 24 Sandały rzymianki Zara, cena, ok. 149,90 zł

2 z 24 Sandały rzymianki New Look, cena, ok. 145 zł

3 z 24 Sandały rzymianki New Look, cena, ok. 135 zł

4 z 24 Sandały rzymianki Pepe Jeans, cena, ok. 359 zł

5 z 24 Sandały rzymianki River Island, cena, ok. 200 zł

6 z 24 Sandały rzymianki River Island, cena, ok. 200 zł

7 z 24 Sandały rzymianki Zign, cena, ok. 199 zł / Zalando.pl

8 z 24 Sandały rzymianki H&M, cena, ok. 149,90 zł

9 z 24 Sandały rzymianki Topshop, cena, ok. 340 zł

10 z 24 Sandały rzymianki Steve Madden, cena, ok. 519 zł

11 z 24 Sandały rzymianki Zara, cena, ok. 299 zł

12 z 24 Sandały rzymianki River Island, cena, ok. 200 zł

13 z 24 Sandały rzymianki Topshop, cena, ok. 260 zł

14 z 24 Sandały rzymianki Mango, cena, ok. 89 zł

15 z 24 Sandały rzymianki New Look, cena, ok. 100 zł

16 z 24 Sandały rzymianki Steve Madden, cena, ok. 319 zł

17 z 24 Sandały rzymianki Zara, cena, ok. 499 zł

18 z 24 Sandały rzymianki Aldo, cena, ok. 239 zł

19 z 24 Sandały rzymianki Zara, cena, ok. 179 zł

20 z 24 Sandały rzymianki Topshop, cena, ok. 295 zł

21 z 24 Sandały rzymianki Steve Madden, cena, ok. 269 zl

22 z 24 Sandały rzymianki Mango, cena, ok. 369 zł

23 z 24 Sandały rzymianki Mango, cena, ok. 229 zł