Zazwyczaj młode mamy potrzebują kilku miesięcy, zanim na nowo rozpoczną życie towarzyskie. Keira Knightley urodziła córkę miesiąc temu, ale całodobowa opieka nad dzieckiem to raczej nie dla niej. Postanowiła się rozerwać i z mężem wybrali się na koncert!

Para została przyłapana na czułościach podczas koncertu zespołu Blur. Mąż aktorki jest muzykiem (gra w zespole Klaxons). to fantastyczne, że para potrafi znaleźć czas dla siebie i świetnie się bawić równeiż tylko we dwoje! Mało kto powiedziałnby, że są małżeństwem od kilku lat i niespełna miesiąc temu, bo 27 maja, przyszło na świat ich pierwsze dziecko.

Keira Knightley i James Righton dość często trafiają na pierwsze strony gazet, bowiem każda wspólna chwila jest dla nich pretekstem do okazywania sobie czułości. Podczas koncertu w londyńskim Hyde Parku padał deszcz, pogoda była zatem co najmniej nieromantyczna i niesprzyjająca okazywaniu czułości, ale im to nie przeszkadzało. Uściskom, pocałunkom i czułym małżeńskim gestom nie było końca.

Jak tak dalej pójdzie, para uzyska nieoficjalnie tytuł najbardziej zakochanych świeżo upieczonych rodziców!

