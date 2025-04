Keira Knightley należy do jednej z najlepiej ubranych gwiazd. Zachwyca na każdym wydarzeniu filmowym swoimi modowymi wyborami - zobaczcie!

Nieoficjalnie jej konkurentką w kwestii ciążowych stylizacji była Blake Lively, która urodziła córeczkę na początku tego roku.

Jednakże Lively stawiała na nieco inne kroje i jej wybory były podyktowane nie do końca wygodą, tylko modą.

Keirze nie można nic zarzucić - nie dość, że zawsze wygląda perfekcyjnie i ma wyśmienity gust i wyczucie stylu, to dodatkowo do mody ciążowej pochodzi z rozwagą.

Keira Knightley na czerwonym dywanie

Po gali SAG Awards 2015, powiedziała fotoreporterom, jak ciąża wpływa na jej modowe wybory, nie tracąc przy tym humoru:

Dla mnie bycie w ciąży oznacza, że ciasne ubrania należy odłożyć na półkę. Niektóre kobiety zakładają ciasne ubrania, gdy są w ciąży. Ja nie zamierzam. Dlatego wszystko, co zakładam, jest raczej luźne. Moje buty są raczej wysokie, jestem w ciąży, mogą się zsunąć.

Aktorka racjonalnie podchodzi do kwestii zdrowia i wyglądu.

Jesteśmy na tak!

