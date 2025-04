W ostatnim czasie duże poruszenie w polskim show biznesie wywołał film „Dziewczyny z Dubaju”, którego producentką jest Doda. Jest to ekranizacja książki, która ujawniła procedery, do których dochodzi między polskimi modelkami, a bogatymi przedsiębiorcami z Emiratów Arabskich.

Po publikacji książki na światło dzienne wypływały coraz to nowe nazwiska gwiazd, które miały w tych układach uczestniczyć. Produkcja Dody ma rzekomo zdradzić jeszcze więcej. Jedną z celebrytek, których „konszachty” mają być pokazane w filmie jest Natalia Siwiec, która dość dobitnie odcięła się od tych insynuacji.

Teraz głos zabrała jej przyjaciółka Klaudia El Dursi, również modelka i prezenterka telewizyjna. Czy stanęła murem za koleżanką?

Chciałabym się do tego odnieść, ale naprawdę nie mam o tym pojęcia. Ani nie widziałam filmu, ani nie wiem, o co chodzi z tym konfliktem. Trochę jest też tak, że nieważne co gadają, ważne, żeby gadali. Ale naprawdę, ciężko mi się do tego ustosunkować

- powiedziała modelka