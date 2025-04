„Hotel Paradise 5” już wkrótce będzie miał swoją premierę na antenie TVN7. Hitowy program randkowy tym razem kręcony był w Panamie. Kto tym razem zwycięży walkę o miłość i pieniądze i czy nowa edycja również będzie tak samo dramatyczna i pełna konfliktów, jak poprzednia?

Nowy „Hotel Paradise” – jacy są uczestnicy?

Prowadząca nie ukrywa, że poprzedni sezon pozostawił po sobie pewien niesmak. Skonfliktowani uczestnicy i wzajemne żale skrywane nawet długo po emisji sprawiły, że widzowie z pewnością nie odebrali składu czwartej edycji jako zgranego i optymistycznego.

– Trzecia edycja postawiła nam bardzo wysoką poprzeczkę. Oni byli do zjedzenia. Byli tak świetną ekipą, że oglądając to, myślałeś sobie: „Kurczę, ja się chcę z nimi poznać”. No i potem nagle kubeł zimnej wody na głowę w czwartej edycji, która była, jaka była... – wyznała El Dursi.

Modelka podkreśla jednak, że nowi lokatorzy Rajskiego Hotelu stanowią znacznie lepiej dobraną grupę.

– Są naprawdę świetni. Młodzi, radośni, piękni. Tam się wszystko zgadza (...) Do nas przychodzą coraz bardziej świadomi ludzie. Nie mamy problemu, żeby zrzeszyć świetne osoby, które mają wiele do zaoferowania. Mamy różne osobowości, świetne zagraniczne akcenty, piękne dziewczyny, szarmanckich mężczyzn... – zachwalała prowadząca.

Czekacie na nową edycję?

