Premiera 5. edycji „Hotelu Paradise” będzie miała miejsce już dziś, 21 lutego. Tym razem uczestnicy poszukujący miłości wybrali się do Panamy, gdzie, w otoczeniu rajskich krajobrazów, będą walczyć o nagrodę pieniężną i szansę na związek.

Reklama

Jak się okazuje, w nowej edycji programu doszło nawet do intymnych zbliżeń... Jak skomentowała to prowadząca - Klaudia El Dursi?

Seks w „Hotelu Paradise”

Zapytana o intymne relacje pomiędzy uczestnikami prowadząca odpowiedziała, że owszem, w najnowszym sezonie na pewno się takie pojawią.

– Nie tak szybko. Kazali bardzo długo czekać, ale udało się... Trochę to traktujemy jako mały sukces, bo to jednak świadczy o prawdziwości uczuć, o relacji, o bliskości. Oni dosyć długo byli powściągliwi, ale u nas, z tym całym urokiem, z tymi pięknymi widokami, no nie da się... – ujawniła podekscytowana Klaudia El Dursi.

Jesteście ciekawi, o której parze mowa? Oglądajcie „Hotel Paradise 5”!

Reklama

Czytaj też:

Małgorzata Socha ukrywa swojego męża przed mediami? „Nie jest osobą publiczną i nie chce się pokazywać”

Sandra Kubicka o zerwanych zaręczynach. Wyznała, dlaczego odwołała ślub miesiąc przed ceremonią

Katarzyna Figura o relacji z Dodą: „Bywało różnie”