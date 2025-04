Klaudia El Dursi już od kilku edycji pozostaje prowadzącą „Hotelu Paradise”. Program, który zapewnił stacji TVN 7 rekordowe wyniki oglądalności, wkrótce doczeka się swojej piątej edycji. Wciąż jednak nie milkną echa kontrowersji, które wywołał poprzedni sezon. Uczestniczką, o której najwięcej pisano po emisji czwartej serii programu, była Wiktoria, która weszła w publiczny konflikt ze współlokatorami z hotelu. Chociaż odcinki z jej udziałem przeszły już do historii, Wiktoria nadal podsyca zainteresowanie wokół siebie.

Jak tę sytuację skomentowała sama Klaudia El Dursi?

Klaudia El Dursi o Wiktorii

Kontrowersyjna uczestniczka została ostatnio przyłapana na pocałunkach z Michałem Adamczakiem - innym uczestnikiem programu, który wiązał się w pary z innymi lokatorkami rajskiego hotelu. Modelka nie ukrywała swojego zaskoczenia tą sytuacją.

– Mnie to ominęło i chyba dobrze... Nie mam na to siły, nie mam na to energii, nie chce mi się. Ja jestem taką osobą, która od toksycznych rzeczy raczej stroni. Jedyne, co powiem, to ja od początku miałam takie domysły (...) Tak sobie myślałam, analizując wszystkich uczestników i zatrzymując się na Wiktorii, że tam mi coś nie pasuje i niestety moje obawy się potwierdziły – skomentowała Klaudia El Dursi.

Zgadzacie się z nią?

