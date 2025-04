Od narodzin Klary spekulowano o chrzcinach córeczki Lewandowskich. Mówiono, że ma dojść do nich w lipcu, a tymczasem do mediów przedostała się informacja, że chrzciny już się odbyły, i to w czerwcu!

Najczęściej wymienianym "miejscem idealnym" na chrzciny Klary Lewandowskich były Mazury, w których para wypoczywała właśnie z rodziną i przyjaciółmi. Dlatego mówiono, że weekend ma zakończyć się rodzinnym wydarzeniem w postaci chrzcin Klary - jednak para przechytrzyła wszystkich, a chrzciny odbyły się 2 tygodnie temu.

Czy chrzciny Klary Lewandowskiej już się odbyły?

- Chrzciny odbyły dwa tygodnie temu za Kobyłką. Na uroczystości była obecna tylko najbliższa rodzina i przyjaciele. Lewandowscy są zadowoleni, że nic nie zakłóciło tego dnia - powiedział informator wp.pl.

Klara Lewandowska - czy ma drugie imię?

Czy Klara Lewandowska posiada drugie imię? Tego nikt nie mówi, bo często drugie imię nadaje się tylko dla formalności lub z powodów emocjonalnych. Rzadko mówi się o tym głośno.

Co oznacza imię Klara?

Zerknijcie na ostatnie zdjęcia- czy któreś z nich zdradza, że odbył się chrzest w Kobyłce? A może chrzciny Klary Lewandowskiej to tzw. to fake news?

