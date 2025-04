Anna i Robert Lewandowscy nazwali córkę Klara. Czy znają pochodzenie tego imienia? Jaki charakter mają dziewczynki o tym imieniu, jakimi kobietami są Klary? Przeczytaj!

Reklama

Klara Lewandowska - co oznacza to imię?

Klara to imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od przymiotnika clarus, który oznacza "jasny", "jaśniejący", "czysty". Uważa się, że imię to noszą osoby o czystym sercu i jasnym umyśle i o "czystych obyczajach". I nie jest tak popularne! W 2016 na świat przyszło 937 dziewczynek, którym nadano to imię.

Poznaj listę najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom

Klara - jakie są dziewczynki o tym imieniu?

Klara z natury nie jest konfliktowa. Nie lubi sprzeczek, nie lubi podnosić głosu. Angażuje się społecznie: często też pomaga innym rozwiązać ich problemy. Jest otwarta, choć brakuje jej trochę pewności siebie. Kiedy trzeba, potrafi jednak wziąć się w garść i wzorowo wykonywać powierzone jej zadania. Klara odznacza się sympatycznym sposobem bycia i jest ciekawa świata. W uczuciach domaga się ciągłych wyznań, zapewnień i komplementów - jest łasa na pochlebstwa i bardzo dziewczęca. Z reguły nie wierzy w swoje siły i potrzebuje wsparcia.

To oni najprawdopodobniej będą rodzicami chrzestnymi córki Lewandowskich?

Patroni - Św. Klara

Św. Klara z Asyżu. (1194-1253) - pochodziła z zamożnej rodziny z Asyżu. Gdy dorosła, kilkakrotne odrzuciła zaręczyny i postanowiła poświęcić się służbie dla Boga. Duży wpływ na jej osobowość i decyzję miał św. Franciszek. Dzieło franciszkańskie kontynuowała i znakomicie rozszerzała również po śmierci jego założyciela. Jest patronką m.in. radia i telewizji, a także hafciarek, bieliźniarek i osób chorych na oczy.

Znane Klary

Klara z Asyżu (święta katolicka, duchowa córka św. Franciszka z Asyżu), Klara z Montefalco (święta katolicka, opatka zakonu augustianek), Klara z Rimini (błogosławiona katolicka), Chiara Zorzi (księżna Aten), Clara Alonso (argentyńska aktorka i piosenkarka), Claire Bloom (angielska aktorka), Claire Danes (amerykańska aktorka), Clara Barton (założycielka Amerykańskiego Czerwonego Krzyża), Klara Sierońska-Kostrzewa (polska gimnastyczka). Klara to również główna postać książki autorstwa Izy Kuny. Imię powraca do łask?

Główne cechy: wyrozumiałość, ugodowość, życzliwość

Predyspozycje zawodowe: doradca, psycholog, architekt, dziennikarz

Szczęśliwa liczba: 6

Szczęśliwy kolor: różowy

Klara obchodzi imieniny: 17 kwietnia, 11 sierpnia, 12 sierpnia, 17 sierpnia, 18 sierpnia.

Reklama

Rozczulające zdjęcie Roberta Lewandowskiego z córką