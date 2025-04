Kingi Rusin nie trzeba nikomu przedstawiać! Co więcej, znana prezenterka w roli jurorki tanecznego show czuje się jak ryba w wodzie!

Na planie programu "You Can Dance" zawsze prezentuje się nieskazitelnie, ale ostatnio jej żakiet wzbudził sporo zamieszania. Dlaczego?

Zobacz: młodzieżowy look Rusin

Kinga Rusin z tygodnia na tydzień jest coraz bardziej uśmiechnięta i wygląda promiennie. Jurorka show postawiła na kombinezon w ulubionym, odejmującym lat pudrowym odcieniu różu. Do zestawu dopasowała srebrne sandały na wysokich obcasach pod kolor... gwiazd na żakiecie! Złośliwi uznali, że Rusin przesadza nieco z medialną pewnością siebie. Zgadzacie się z tym osądem? Zobaczcie galerię z planu show "You Can Dance" z prezenterką w roli głównej.

