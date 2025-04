Trzecie dziecko księżnej Kate i księcia Williama jest już na świecie. Drugi syn książęcej pary z Cambrigde przyszedł na świat 23 kwietnia 2018 roku w klinice Lindo w londyńskim szpitalu św. Marii. O narodzinach nowego potomka brytyjskiej rodziny królewskiej pierwsza dowiedziała się królowa Elżbieta II. Następnie radosna nowina dotarła do rodzin księżnej Kate i księcia Williama, a później - do całego świata. Zgodnie z protokołem, mały książę został zaprezentowany poddanym na schodach londyńskiego szpitala.

Jak wyglądała księżna Kate po trzecim porodzie?

Drugi syn księżnej Kate i księcia Williama urodził się dokładnie minutę po godzinie 11:00 (12:00 czasu polskiego). Pod szpitalem zgromadził się tłum dziennikarzy i gapiów, którzy czekali na pierwsze wyjście książęcej pary z nowo narodzonym dzieckiem. Świeżo upieczeni rodzice nie dali na siebie długo czekać. Na słynnych już schodach kliniki Lindo pokazali się tuż przed godziną 18:00 (19:00 czasu polskiego). Oznacza to, że księżna Kate wyszła ze szpitala dokładnie po 7 godzinach od porodu. I tym nas mocno zaskoczyła. Bo pokazywanie się publicznie tak krótko po porodzie to prawdziwe wyzwanie! Oczywiście wyglądała olśniewająco! Księżna Kate miała na sobie luźną, czerwoną suknię z białym, haftowanym kołnierzykiem. Stylizację uzupełniła klasycznymi szpilkami w odcieniu nude. Do tego - perfekcyjnie wystylizowana fryzura, nieskazitelny makijaż oraz promienny uśmiech. Aż trudno było uwierzyć, że zaledwie kilka godzin wcześniej urodziła dziecko. Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich porodów, księżna Kate zachwyciła świat swoim wyglądem, ale nigdy jeszcze nie pokazała się tak wcześnie po urodzeniu dziecka.

Zdjęcia księżnej Kate po narodzinach dzieci

Perfekcyjny wygląd księżnej Kate tuż po porodzie to już tradycja. Kiedy na świat przyszło pierwsze dziecko uwielbianej pary książęcej z Cambrigde - książę George - świat rozpływał się w komplementach nad się młodą mamą, po której nie było widać najmniejszych oznak zmęczenia porodem. Przez kobiece media przetoczyła się gorąca dyskusja. "Jak to możliwe? Normalna kobieta po porodzie jest wyczerpana. A tu proszę - księżna jak z żurnala!" - bulwersowało się wiele pań. Jednak tu nie ma przypadku. Księżna Kate już wielokrotnie udowodniła, że "normalność" w przypadku bycia księżną oznacza coś zupełnie innego.

Przypominamy, jak księżna Kate prezentowała się tuż po narodzinach każdego z trojga dzieci.

